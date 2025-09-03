پخش زنده
امروز: -
خارج از گود این هفته حواشی ورزش از جمله باختهایی که همیشه تقصیر داورهاست، ماجرای کارشکنی آمریکاییها در صدور روادید تیم ملی چوگان و داستان پیستهای چوبی که سالهاست در انتظار تکمیل و افتتاح هستن را زیر ذره بین برده است.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، خارج از گود این هفته به موضوعات مختلفی از حواشی دنیای ورزش پرداخته است. موضوعاتی همچون قهرمانی تیم والیبال جوانان، اعتراض همیشگی مربیان فوتبال به قضاوت داوران و قبول شکست پهلوانکها در مسابقات کشتی خردسالان، ماجرای سنگ اندازی آمریکاییها در صدور روادید برای تیم ملی چوگان و داستان مراسم افتتاح تابلو نتایج در تیروکمان را زیر ذره بین برده است.