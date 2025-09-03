استاندار لرستان در دیدار با مدیرکل، معاونین و کارکنان اداره کل اوقاف و امور خیریه استان بر ضرورت ترویج فرهنگ وقف در جامعه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، استاندار لرستان در دیدار با مدیرکل، معاونین و کارکنان اداره کل اوقاف و امور خیریه استان بمناسبت هفته وقف گفت: وقف یکی از سنت‌های حسنه و ارزشمند در جامعه است که می‌تواند پاسخگوی برخی نیاز‌های امروز جامعه نیز باشد.

سید سعید شاهرخی افزود: سنت وقف از جمله سنت‌های تحول آفرین در جامعه است که باید علاوه بر اداره کل اوقاف، سایر دستگاه‌های فرهنگی نیز در راستای ترویج آن کوشش کنند.

استاندار لرستان، صیانت از موقوفات و نیات واقفین در این زمینه را نیز بسیار مهم عنوان کرد و گفت: توجه به نیات واقفین از سبب ترویج فرهنگ وقف و انگیزه بخشی در این زمینه می‌شود.

شاهرخی افزود: وقف در حقیقت نوعی سرمایه گذاری برای آخرت است و باید از ظرفیت ائمه جمعه، متنفذین جامعه، فعالان فرهنگی برای ترویج این سنت حسنه استفاده کرد تا خیر و برکت این فرهنگ در جامعه، ساری و جاری شود.

وی همچنین بر ضرورت پیگیری مطالبات حقوقی و حقیقی این دستگاه و رفع تکلیف برخی پرونده‌های قدیمی موقوفات تأکید کرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان نیز در این زمینه گفت: هم اکنون ۹۷ بقعه متبرکه در استان وجود دارد که ۴ بقعه آن از بقاع شاخص هستند.

حجت الاسلام والمسلمین سید محمد طباطبایی افزود: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان ۴۰ نیرو و ۳ دفتر نمایندگی دارد و در سال‌های اخیر در زمینه مولدسازی و تولید انرژی با احداث نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی در ازنا، اقدام کرده است.





وی ادامه داد: در راستای وصول مطالبات موقوفات از اشخاص حقیقی و حقوقی نیازمند همکاری مدیریت ارشد استان هستیم.