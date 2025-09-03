به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در جلسه جذب اعتبارات استان با اشاره به ضرورت به موقع جذب اعتبارات گفت: با جذب به موقع و هر چه زودتر اعتبارات، علاوه بر تقویت بخش خصوصی از ضرر و زیان دولت ناشی از تعدیل‌های بودجه‌ای نیز به میزان قابل توجهی کاسته می‌شود

عیسی شهامت با قدردانی از دستگاه‌های پیشرو در جذب اعتبارات افزود: برخی دستگاه‌ها مانند شرکت آب منطقه‌ای استان عملکرد خوبی در زمینه جذب اعتبارات اختصاص یافته داشته‌اند و سایر دستگاه‌ها نیز تا پایان شهریور ماه فرصت دارند نسبت به جذب اعتبارات خود اقدام کنند.

شهامت اضافه کرد: مشکلات پیشروی برخی دستگاه‌ها در جذب اعتبارات هم اکنون قابل حل است و در صورت برگشت خوردن هر نوع اعتباری دیگر هیچ‌گونه توجیهی پذیرفتنی نیست.

وی با اشاره به برگشت اعتبارات یکی از دستگاه‌های اجرایی استان در سال گذشته و رسانه‌ای شدن آن ادامه داد: با وجود پیگیری مداوم استاندار و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی ار مرکز کشور برای تخصیص اعتبارات هرگونه کم‌کاری در این زمینه از طرف نیروی انسانی یا مشکلات کارشناسی در دستگاه‌های اجرایی قابل قبول نیست.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار به زمان‌بندی تخصیص اعتبارات اشاره کرد و گفت: شیوه تخصیص اعتبارات به گونه‌ای است که حدود ۸۰ درصد اعتبارات از اسفندماه به بعد ابلاغ می‌شود و این شرایط برای همه استان‌ها یکسان است و مدیران باید همه تلاش خود را برای جذب اعتبارات بکار گیرند.

شهامت با بیان اینکه جلسات جذب اعتبارات در استان با پیگیری و حساسیت برگزار می‌شود افزود: میزان برگشت اعتبارات در استان ما چندان زیاد نبوده، اما با افزایش اعتبارات اهمیت موضوع جذب چند برابر می‌شود.

وی با اشاره به اینکه دستگاه‌های اجرایی و ادارات فهرست نیازمندی‌ها و موانع خود را تا روز سه‌شنبه در جلسه با استاندار ارائه دهند، اضافه کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در صورت وجود قابلیت جابه‌جایی اعتبارات طبق قانون برای حمایت از دستگاه‌های ادارای عملکرد مثبت و کمک به دستگاه‌های دارای مشکل اقدام کنند.

شهامت با اشاره به عملکرد ضعیف برخی برخی دستگاه‌های اجرای استان در جذب اعتبارات گفت: دستگاه‌هایی مانند ثبت اسناد، میراث فرهنگی، دادگستری، کتابخانه‌های عمومی، تبلیغات اسلامی، ورزش و جوانان، بهزیستی، محیط زیست و صنعت، معدن، تجارت با وجو اینکه که اعتبارات کلانی هم ندارند و در حد یک یا دو میلیارد تومان است در جذب اعتبارات خود موفق نبوده‌اند و باید توجه داشت که برگشت حتی یک ریال از این اعتبارات نیز برای مردم و مسئولان قابل بخشش نیست.