پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران از امضای تفاهمنامه همکاری با دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) با هدف نوسازی و تجهیز ناوگان ماشینآلات تخصصی خدمات شهری و آواربرداری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محسن قضاتلو با اشاره به ضرورت تقویت ناوگان خودرویی در شرایط بحرانی تأکید کرد: بهرهگیری از ظرفیتهای بینالمللی میتواند بخشی از کمبودها را جبران کند.
وی افزود: این مشارکت علاوه بر تأمین تجهیزات، انتقال دانش فنی و آموزشهای تخصصی را نیز شامل میشود، به طوریکه چنین همکاریهایی موجب ارتقای کیفیت خدماترسانی شهرداری و تسریع در واکنشهای بحران خواهد شد.