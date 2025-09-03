به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محسن قضاتلو با اشاره به ضرورت تقویت ناوگان خودرویی در شرایط بحرانی تأکید کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی می‌تواند بخشی از کمبود‌ها را جبران کند.

وی افزود: این مشارکت علاوه بر تأمین تجهیزات، انتقال دانش فنی و آموزش‌های تخصصی را نیز شامل می‌شود، به طوریکه چنین همکاری‌هایی موجب ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی شهرداری و تسریع در واکنش‌های بحران خواهد شد.