به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده انتظامی شهرستان آمل از کشف یک فقره قتل و دستگیری قاتل متواری در این شهرستان خبر داد و گفت: مأموران پلیس آگاهی با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی موفق شدند متهم را در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه بازداشت کنند.

سرهنگ مجید باقری افزود: در پی وقوع خفت‌گیری منجر به قتل در حاشیه رودخانه هراز، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی گفت: مأموران با بهره‌گیری از شگردهای خاص پلیسی و پس از چندین ساعت تعقیب و مراقبت، موفق به شناسایی و دستگیری قاتل شدند. متهم در تحقیقات اولیه به ارتکاب قتل اعتراف کرده و جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شده است.