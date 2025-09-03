فرمانده انتظامی آمل از کشف قتل پیرمرد ۶۱ ساله و دستگیری قاتل متواری در یک عملیات ضربتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده انتظامی شهرستان آمل از کشف یک فقره قتل و دستگیری قاتل متواری در این شهرستان خبر داد و گفت: مأموران پلیس آگاهی با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی موفق شدند متهم را در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه بازداشت کنند.
سرهنگ مجید باقری افزود: در پی وقوع خفتگیری منجر به قتل در حاشیه رودخانه هراز، رسیدگی به موضوع بهصورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی گفت: مأموران با بهرهگیری از شگردهای خاص پلیسی و پس از چندین ساعت تعقیب و مراقبت، موفق به شناسایی و دستگیری قاتل شدند. متهم در تحقیقات اولیه به ارتکاب قتل اعتراف کرده و جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شده است.