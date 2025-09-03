پخش زنده
با حضور معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان، اولین دوره آموزشی توانمندسازی محیطبانان استان گلستان در محل پارک ملی گلستان افتتاح شد.
این دوره آموزشی با هدف ارتقاء مهارتهای تخصصی و رفتاری محیطبانان برگزار میشود و شامل آموزش ده مهارت کلیدی از جمله تفکر ناکارآمد، مهارت حل مسئله، مدیریت و حل تعارض، مدیریت موقعیتهای پرخطر، زبان بدن، فنون مذاکره، متقاعدسازی، کنترل تعاملات دشوار، کنترل خشم و ارتباط موثر است. این مباحث در قالب کارگاههای تخصصی ارائه شده و با بحث و تبادل نظر همراه است.
محیطبانان به عنوان نگهبانان اصلی طبیعت و حیات وحش کشور، نقش بسیار حیاتی در حفاظت از منابع طبیعی و تنوع زیستی دارند. استان گلستان با داشتن پارک ملی گلستان به عنوان یکی از مهمترین زیستگاههای طبیعی ایران، نیازمند حضور محیطبانان ماهر و توانمند است که بتوانند در برابر تهدیدات متعدد محیط زیستی از جمله شکار غیرمجاز، تخریب زیستگاهها و تغییرات اقلیمی مقابله کنند.
برگزاری این دوره آموزشی با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و حمایتهای مادی و معنوی استان گلستان انجام شده است و محیطبانان در این دوره ضمن فراگیری مهارتهای تخصصی، تواناییهای مدیریتی و ارتباطی خود را نیز تقویت میکنند. این اقدام گامی مهم در راستای افزایش کارایی و امنیت محیطبانان به شمار میرود.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی در مراسم افتتاحیه تاکید کرد: توانمندسازی محیطبانان یکی از اولویتهای سازمان است و با تجهیز آنها به مهارتهای نوین، میتوانیم حفاظت بهتری از طبیعت داشته باشیم. وی همچنین افزود که این دورهها به صورت مستمر و با هدف بهروزرسانی دانش محیطبانان برگزار خواهد شد.
در پایان این دوره، محیطبانان گواهینامه معتبر دریافت خواهند کرد که میتواند در ارتقاء شغلی و تخصصی آنها تاثیرگذار باشد. همچنین پیشبینی میشود که با آموزشهای تخصصی، میزان برخوردهای حرفهایتر و موفقتر با چالشهای محیط زیستی در استان گلستان افزایش یابد.
با توجه به اهمیت حفظ محیط زیست و نقش کلیدی محیطبانان، این گونه برنامههای آموزشی میتواند الگوی مناسبی برای سایر استانها و مناطق حفاظتشده کشور باشد.