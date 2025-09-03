کشف ۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در دلفان
فرمانده انتظامی دلفان از توقیف یک دستگاه وانت نیسان و کشف ۲ هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع در شهرستان دلفان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، فرمانده انتظامی دلفان گفت: مأموران پاسگاه خاوه جنوبی شهرستان دلفان حین کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی نورآباد به نهاوند به یک دستگاه وانت نیسان حامل سوخت مشکوک و آن را متوقف کردند.
سرهنگ بهروز بازوند افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو ۲ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز و خارج از شبکه توزیع کشف کردند.
فرمانده انتظامی دلفان اظهار داشت: راننده خودرو پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.
سرهنگ بازوند در پایان با تأکید بر برخورد قاطعانه پلیس با قاچاق کالا و سرمایههای ملی خاطر نشان کرد: مبارزه با قاچاق از مأموریتهای مهم و مستمر پلیس در جهت رشد و شکوفایی اقتصاد کشور است و شهروندان میتوانند در صورت اطلاع از فعالیت قاچاقچیان، مراتب را هر چه سریعتر از طریق سامانه ۱۱۰ اطلاع دهند.