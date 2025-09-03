بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر در این همایش با بیان اینکه شناخت اندیشههای استعماری غرب ونقش ما در مقابله با این تهاجم قدم آغازین در تمدن و خط مقاومت است، گفت: وقتی نگاه پژوهش محور در تاریخ داشته باشیم متوجه تسلط بر مراکز قدرت و چپاول منابع ثروت در جغرافیای کلان و جامعه هدف میشویم.
آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری افزود: غرب از منظر نگاه سیاسی و معرفتی همواره به جغرافیای جهان در تاریخ این نگاه را داشته که برای کسب منابع قدرت و ثروت باید برمراکز قدرت تسلط پیدا کرد و تنها راه مقابله با این تهاجمهای پیشرفته درتاریخ، نهادینه کردن بنیانهای دینی و فکری درجامعه و ایجاد خط مقاومت براساس دانش و دین است که این مقاومت با توجه به تهاجم دشمن گاهی نظامی، امنیتی، فرهنگی، سیاسی و علم و فناوری است.
وی با گرامیداشت یادوخاطره شهید رئیسعلی دلواری و علمایی که در این عرصه رهبری فکری را عهده دار بودند، اضافه کرد: انگلستان در یک قرن قبل با هدف تسلط بر بوشهر به عنوان پاشنه آشیل جغرافیای ایران، ۴ بار حمله کرد که در این تهاجمها وضعیت سیاسی اقتصادی جهان، بررسی وضعیت سیاسی حاکمیت ایران، وضعیت سیاسی اقتصادی و نظامی انگلیس و خط مقاومت مردمی جنوب، مورد توجه است.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر بیان داشت: مردم بوشهر به رهبری سردار شهید رئیسعلی دلواری جلوی این تهاجمها را گرفتند واصل مقاومت و نتیجه مقاومت پیروزی است، زیرا اگر مقاومتی نباشد هزینهای که کشور متحمل میشود به مراتب بیشتر از هزینه مقاومت در برابر دشمن است.
آیت الله صفایی بوشهری یادآور شد: بارها پس از قیام رئیسعلی دلواری دشمن به دنبال تسلط و حمله به کشور بود، اما هر بار مردم با پیروی از سردارانی که پس از رئیسعلی دلواری بودند جلوی نفوذ بیگانگان را گرفت.
وی اظهار کرد: برخی گمان میکنند باید در مقابل تهاجم یک نظام فکری عقب نشینی کرد وبا صلح تحمیلی و این نرمشها به حیات خود ادامه دهیم، اما بر اساس آنچه رهبر معظم انقلاب براساس موازین اسلامی و تاریخ ایران طراحی کردند، تنها راه حفظ ایران، مقاومت و تولید اندیشه و عمل برای تحقق اندیشه است.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: دلیل ارزش رئیسعلی دلواری این است که با اندک تجهیزات، اما با روحی بزرگ در مقابل انگلستانی ایستاد که جهان آن را بزرگ میدانست، اما این کشور در مقابل هویت ایران اسلامی و اندیشه ایران بسیار کوچک است.
آیت الله صفایی بوشهری تصریح کرد: رئیسعلی دلواری و علما با جان خود ایستادند و نام رئیسعلی ماندگار شد هم اکنون نیز بارهنمودهای رهبر معظم انقلاب در مقابل اسرائیل میایستیم همان گونه که در چهار بار حمله انگلیس ایستادگی کردیم و در دفاع مقدس ۱۲ روزه مقابل دشمن ایستادیم و این گونه همیشه پیروز هستیم.
استاندار بوشهر نیز گفت: به گواه اسناد تاریخی، ایرانیان همیشه مقاوم و سرافراز هرگز در مقابل دشمن سرتعظیم فرود نیاوردند و جدا از فرهنگ ملی ایرانیها به دلیل برخورداری از آموزههای دین اسلام که جهاد یک ارزش واجب در خلیج فارس و و نشان از روحیه جوانمردی این ملت بزرگ است، برخوردار بودند.
ارسلان زارع افزود: مردم ایران در دفاع از ارزش دینی و ملی خود درعصر معاصر همواره نه فقط به عنوان مردمانی مقاوم، شجاع و سرافراز نام خود را در تاریخ سرافراز کردهاند بلکه الهام بخش سایر مردم دنیا هم بودهاند. در تاریخ به ویژه در عصرمعاصر پیوندهای اجتماعی که باید آنها را سرمایه بی بدیل مردم ایران ببینیم تحکیم کننده آنها نگاه جهادی این ملت بوده و به همین سبب مردم ایران در پایمردی از میهن خود از نام آورترین ملتها به شمار میروند.
وی اضافه کرد: این مناسبت نشان از غرور ملی همه مردم ایران و مقاومت است. این نهضت ومقاومت تنها یک مبارزه محلی و منطقهای نبوده بلکه شهید رئیسعلی دلواری نماد مقاومت همه ملت ایران است.
دبیراجرایی همایش ما و غرب در اندیشههای مقام معظم رهبری نیز گفت: این موضوع، یکی از مولفههای استقلال ملی ازدیدگاه رهبر معظم انقلاب است و استان بوشهر یکی از جلوههای اصلی ظهور استقلال ملی در ۵۰۰ سال اخیر بوده است، به همین دلیل در ۱۲ شهریور و سالروز شهادت رئیسعلی دلواری و روز استقلال ملی و مبارزه با استعمار انگلیس، تصمیم براین شد همایش ما و غرب با حضور فرهیختگان استان و کشور برگزار شود.
روح الله احمدزاده کرمانی افزود: تاریخ ملت ایران نشان داده که استقلال ملی عنصر مهمی در همبستگی ملی و اجتماعی در تاریخ بوده است و یکی از دلایل شکست دشمن در دفاع مقدس ۱۲ روزه تحمیلی انسجام و همبستگی ملی بود که به نظر فلسفه اصلی آن اراده ملی برای حفظ استقلال و انسجام ملی بوده که از اهداف این همایش هم است.
وی اضافه کرد: به همین مناسبت در ۱۰ دانشگاه دیگر کشور همایش شخصیتهای مبارز در عرصه استعمار، چون بی بی مریم بختیاری، کلنل پسیان، عبدالحسین لاری و میرزا کوچک جنگلی برگزار میشود.
دبیراجرایی همایش استانی ما و غرب در اندیشههای مقام معظم رهبری هم گفت: این همایش پیش نشست همایش کشوری است که آبان ماه برگزار خواهد شد و محور این همایش ما و غرب در اندیشههای مقام معظم رهبری است که با هدف ارائه رشادتها و مقاومت سردار جنوب رئیسعلی دلواری و دلیران تنگستان است.
داوود یحیایی افزود: افزون بر ۳۰۰ مقاله از اساتید و متخصصان به دبیرخانه همایش ارسال شده که پس از داوری در اواخر آبان در تهران ارائه میشود.
درحاشیه این نشست نمایشگاه اسناد دلیران تنگستان برگزار و از تمبر یادبود این همایش رونمایی شد.