به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، فدراسیون کونگ‌فو و هنر‌های رزمی اعلام کرد، پس از بررسی کارشناسی عملکرد هیئت‌های استانی در کارگروه ارزیابی فدراسیون، هیئت کونگ‌فو و هنر‌های رزمی استان قم در بین ۱۲ هیئت منطقه ۳، رتبه چهارم را به خود اختصاص داد.

تعداد عناوین برتر در رقابت‌های کشوری، برنامه‌های استانی جهت رشد و توسعه ورزش کونگ‌فو، برنامه‌های فرهنگی و آموزشی و برگزاری دوره‌های مربیگری و داوری از شاخص‌های ارزیابی و رتبه‌بندی هیئت‌های استانی است.