به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه، ۱۲ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی تذکر کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور قرائت شد.

کمال حسین‌پور نماینده مردم پیرانشهر، سردشت و میرآباد به وزیر نیرو در خصوص ضرورت آغاز عملیات عمرانی احداث سازه و برج آبگیر تصفیه خانه شهر سردشت - ضرورت احداث تصفیه‌خانه در شهرستان سردشت و به رئیس جمهور و وزیر راه درباره ضرورت تسریع و اجرای سیاست‌های حمایتی و نظارت دقیق بر بازار اجاره برای حمایت از مستأجران تذکر داد.

شهین جانگیری نماینده مردم ارومیه به رئیس جمهور، وزیر نیرو و وزیر میراث فرهنگی و گردشگری در خصوص ضرورت توقف عملیات اجرایی احداث برق آبی سوله دوکل و به وزیر راه و شهرسازی در خصوص لزوم تسریع در نوسازی و تجهیز ناوگان فرسوده راهداری شهرستان ارومیه تذکر داد.

سید سلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه به وزیر راه و شهرسازی و وزیر جهاد کشاورزی در خصوص ضرورت تعریض و روکش آسفالت روستا‌های محال باراندوز و روستای باراندوز و لزوم ساخت آب بند و آبخوانداری و کنترل آب‌های آزاد منطقه‌ای انزل جنوبی و کهریزتذکر داد.

علی احمدی نماینده مردم میاندوآب، چهار برج و باروق نیز به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص لزوم تسهیل در پرداخت مطالبات کارکنان بهداشت و درمان تذکر داد.