آیین افتتاح برنامه حفاظت مشارکتی گاوبانگی در پارک ملی گلستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آیین افتتاحیه برنامه حفاظت مشارکتی گاوبانگی با حضور حمید ظهرابی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست و وحید خیرآبادی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان در پارک ملی گلستان برگزار شد.
این برنامه که با محوریت موسسه بوم یاران تنگراه و مشارکت جوامع بومی، دانشجویان، فارغالتحصیلان محیط زیست و علاقمندان به طبیعت اجرا میشود، از دهم شهریور تا بیستم مهرماه در ۱۵ چادر حفاظتی در منطقه گاوبانگی ادامه خواهد داشت.
همچنین در جریان بازدید معاون سازمان از پاسگاه سرمحیطبانی میرزابایلو، آخرین وضعیت زیستگاهها و گونههای جانوری، اقدامات حفاظتی و چالشهای منطقه مورد بررسی قرار گرفت. این بازدید با هدف تقویت اقدامات حفاظتی، برنامهریزی دقیقتر برای حفظ تنوع زیستی استان گلستان و حمایت از محیطبانان انجام شد.
معاون محیط زیست گلستان تاکید کرد که این برنامههای مشارکتی و بازدیدها، گامی موثر در حفاظت از پارک ملی و ذخیرهگاه زیست کره گلستان است و با همکاری همه دستگاهها و جوامع محلی میتوان از منابع طبیعی و گونههای ارزشمند این منطقه حفاظت کرد.