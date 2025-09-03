\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u067e\u0631\u062f\u06cc\u0633 \u0628\u0627\u00a0\u06f1\u06f8\u06f0 \u0645\u062f\u0631\u0633\u0647 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u0622\u0645\u0627\u062f\u0647 \u0634\u062f\u0646 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0642\u0628\u0627\u0644 \u0633\u0627\u0644 \u062c\u062f\u06cc\u062f \u062a\u062d\u0635\u06cc\u0644\u06cc \u0627\u0633\u062a.\u00a0\n