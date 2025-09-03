پخش زنده
در تابستان امسال، جنگلهای ایلام بار دیگر صحنه حوادث تلخ آتشسوزی شدند؛ رخدادی که با آغاز موج گرما، خشکی پوشش گیاهی و وزش بادهای شدید، سرعت و گستره گسترش آن چندین برابر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ استان ایلام با بیش از ۶۴۰ هزار هکتار جنگل که بخش عمده آن را رویشگاههای ارزشمند بلوط زاگرس تشکیل میدهد؛ این روزها بیش از همیشه با خطر آتشسوزی دست و پنجه نرم میکند. تابستانهای گرم و خشک، بادهای موسمی، صعبالعبور بودن ارتفاعات و خطای انسانی، شرایطی را رقم زده که مهار سریع حریق را به امری حیاتی بدل کرده است.
براساس گزارشهای رسمی از اوایل تیرماه تا امروز، دهها نقطه از جنگلهای بلوط زاگرس در شهرستانهای ایوان، ایلام، مهران و آبدانان دچار حریق شدهاند و بخشهایی از رویشگاههای ارزشمند در معرض نابودی قرار گرفتهاند.
آتشسوزی در منطقه جنگلی «سیهچل» ایلام که از جمعه شب آغاز شده بود؛ سرانجام پس از ساعتها تلاش شبانهروزی نیروهای امدادی و مشارکت گسترده مردم مهار شد.
نبود تجهیزات تخصصی همچون بالگرد آبپاش، این دغدغه را دوچندان کرده و حفاظت از سرمایههای سبز کشور را با چالش جدی مواجه کرده است.