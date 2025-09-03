وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد: در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به شهرک «یاطر» در جنوب لبنان، یک نفر به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پایگاه خبری «العهد» با اعلام این خبر افزود: پهپاد رژیم صهیونیستی یک خودرو را در شهرک یاطر هدف قرار داد.

رسانه‌های لبنان خبر دادند یک منزل مسکونی نیز در شهرک شبعا هدف حمله اشغالگران اسرائیلی قرار گرفت که طی آن یک مرد و دو کودک مجروح شدند.

بر اساس گزارش این رسانه‌ها، پهپاد رژیم صهیونیستی همچنین یک ساختمان تجاری واقع در حد فاصل بین دو شهرک الزراریه و الخرایب در جنوب لبنان را هدف قرار داد.

امروز پهپاد‌های اسرائیلی با پرتاب نارنجک، مواضعی را نیز در نزدیکی مقر نیرو‌های حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان (یونیفل) هدف قرار دادند.

یونیفل امروز اعلام کرد که یک نارنجک در فاصله ۲۰ متری و سه نارنجک هم در فاصله تقریباً ۱۰۰ متری نیرو‌ها و خودرو‌های سازمان ملل فرود آمد که یکی از جدی‌ترین حملات به پرسنل و اموال یونیفل از زمان توافق ترک مخاصمه در نوامبر گذشته است.

از زمان اجرایی شدن توافق آتش‌بس مورد حمایت آمریکا و فرانسه در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴، (هفتم آذر ۱۴۰۳) بین رژیم اسرائیل و لبنان، رژیم صهیونیستی هزاران بار آتش‌بس را نقض کرده است و برخلاف این توافق همچنان پنج تپه لبنانی را که در جنگ اخیر تصرف کرده است، در اشغال خود دارد.