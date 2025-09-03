پخش زنده
امروز: -
متقاضیان پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ میتوانند تا شنبه ۱۵ شهریورماه به صورت اینترنتی ثبت نام کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، رئیس دانشگاه پیام نور کردستان با اعلام این خبر گفت: متقاضیان ثبتنام در رشتههایی که پذیرش آنها در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی صورت میگیرد، میتوانند از ۱۱ شهریورماه با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org نسبت به ثبتنام و تکمیل فرم انتخاب رشته به روش اینترنتی، اقدام کنند.