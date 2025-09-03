نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین درباره تحولات مرتبط با پرونده هسته‌ای ایران گفت‌و‌گو کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، «میخائیل اولیانوف»، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین روز چهارشنبه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس» از دیدار با «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد.

اولیانوف در این پیام نوشت: در این دیدار، دو طرف درباره «وضع پرونده هسته‌ای ایران» گفت‌و‌گو کردند.

این دیدار در شرایطی صورت می‌گیرد که کشور‌های غربی تلاش‌های خود را برای فعال‌سازی مکانیزم موسوم به «ماشه» علیه ایران شدت بخشیده‌اند؛ اقدامی که با مخالفت جدی روسیه و چین مواجه شده و تهران نیز آن را غیرقانونی و بدون هرگونه مبنای حقوقی می‌داند.