امام جمعه ایلام در دیدار با مدیران و کارکنان اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بر ضرورت خدمت صادقانه به مردم تاکید کرد و گفت: مدیران باید با پرهیز از بی عدالتی، امید را در جامعه تقویت کنند.

مدیران با رعایت عدالت، امید را به جامعه تزریق کنند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حجت الاسلام والمسلمین کریمی تبار با بیان این که عملکرد مدیران، نقش مهمی در خوش بینی مردم نسبت به نظام دارد، افزود: مسئولان باید همواره با رعایت انصاف و عدالت از هرگونه تبعیض در ارائه خدمات به مردم پرهیز کنند.

سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نیز در حاشیه این نشست به تشریح برنامه‌های هفته تعاون پرداخت.