پخش زنده
امروز: -
در نشست تخصصی ظرفیتهای تجاری و صادراتی آذربایجانغربی در حوزه طلا و جواهر تفاهمنامه همکاری اقتصادی بین اتاقهای اصناف ارومیه و وان به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ نشست تخصصی بررسی ظرفیتهای تجاری و صادراتی استان در حوزه طلا و جواهر امروز با حضور استاندار آذربایجانغربی، مدیران دستگاههای اجرایی و فعالین داخلی و خارجی حوزه طلا و جواهر برگزار شد.
در پایان این نشست به منظور گسترش همکاریهای صنفی و تجاری و با هدف تقویت روابط دوستانه میان دو استان هممرز و همسایه، تفاهمنامه همکاری اقتصادی بین اتاقهای اصناف ارومیه و وان در حضور استاندار آذربایجانغربی به امضا رسید.
همچنین از پیشکسوتان حوزه طلا و جواهر ارومیه تجلیل و با دستان استاندار آذربایجانغربی تندیس و لوح تقدیر اعطا شد.