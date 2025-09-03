به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در نشست مشترک مجمع نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی که با حضور جمعی از معاونین وی، ظهر امروز چهارشنبه (۱۲ شهریور ۱۴۰۴) به میزبانی مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد، با تاکید بر استمرار لزوم تداوم تعاملات میان مجلس و مرکز ملی فضای مجازی، گفت: با توجه به اینکه حملات سایبری کم هزینه و کم خطرتر از حملات فیزیکی هستند، لذا دشمن از این بستر همچنان در حال استفاده است تا جایی که پس از پایان جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، حجم حملات سایبری به کشور پایدار باقی مانده و در فضای مجازی همچنان در حال نبردیم.

وی با اشاره به اینکه به صورت روزانه درگیر دفع و مقابله با حملات سایبری دشمنان هستیم، افزود: دشمنان ایران، سال‌ها برای شناسایی نقاط آسیب پذیر کشور در حوزه سایبری کار کرده بودند اما با این وجود، نتوانستند با استفاده از بستر سایبری به کشور آسیب زده و خدمات را متوقف کنند که این حاصل زحمات شبانه روزی نخبگان سایبری کشورمان بود.

در ادامه این نشست مشترک، معاونین مرکز ملی فضای مجازی از جمله معاونت امنیت، فرماندهی امنیت سایبری و معاونت محتوا، گزارش‌های جامعی از وضعیت امنیت سایبری، تولید محتوای بومی و وضعیت فضای مجازی کشور به نمایندگان مردم در مجلس ارائه کردند.

همچنین نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی درخصوص نحوه نظارت بر حملات سایبری، وضعیت آمادگی در برابر حملات و شرایط تامین نیروی‌های متخصص امنیت سایبری در کشورنکات مهمی را بیان کردند.

در این نشست، نمایندگان مجلس با حضور در ستاد رسانه‌ای فضای مجازی کشور، از بخش‌های مختلف این ستاد و اقدامات انجام شده توسط آن، بازدید کردند.

در این نشست علی یزدی خواه، رضا تقی پور، حجت الاسلام علیرضا سلیمی، منوچهر متکی، مهدی کوچک زاده، کامران غضنفری، محمد سراج، زهره سادات لاجوردی، ابراهیم عزیزی، پیمان فلسفی، ابوالقاسم جراره، سید مرتضی محمودی، مجتبی رحماندوست، عبدالحسین روح الامینی، امیر حسین ثابتی، زینب قیصری، آرا شاوردیان و فرهاد بشیری حضور داشتند.