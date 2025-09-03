پخش زنده
مجتمع گردشگری شهر شادی و هتل «آوا» امروز با حضور وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در قم به بهرهبرداری رسیدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مجتمع گردشگری شهر شادی قم با سرمایهگذاری ۷۵۰۰ میلیارد ریال، زیربنای ۱۱هزار مترمربع و اشتغالزایی ۱۴۰ نفر با حضور سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به بهرهبرداری رسید.
همچنین امروز «هتل آوای» شهر قم با سرمایهگذاری ۲۱۰۰ میلیارد ریال، زیربنای ۳ هزار مترمربع، ۴۰ اتاق و ۹۰ تخت و اشتغالزایی ۱۲ نفر با حضور وزیر میراثفرهنگی، به بهرهبرداری رسید.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در سفر دو روزه به استان قم از چند طرح گردشگری و نیز بافت تاریخی شهر قم بازدید میکند و چند طرح گردشگری با حضور او به بهرهبرداری میرسد.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همچنین امروز به همراه استاندار قم با زیارت حرم مطهر حضرت معصومه (س) و قبور علما، یاد و خاطره شهید سردار محمدسعید ایزدی ، شهید والامقام عرصه مقاومت، معروف به حاج رمضان را گرامی داشتند.
سردار ایزدی، پس از سالها فعالیت مستمر در حمایت از کشور و محور مقاومت بر اثر حمله رژیم صهیونیستی به خاک ایران در استان قم به شهادت رسید.
سیدرضا صالحیامیری،ضمن حضور در حرم مطهر حضرت معصومه (س) و قبور علما، با احترام به شخصیتهای علمی و دینی، بر اهمیت پاسداشت میراث فرهنگی و دینی استان تأکید و همزمان ظرفیتهای فرهنگی و مذهبی استان را برای توسعه گردشگری تاریخی و مذهبی بررسی کرد.
این بازدید در کنار تجلیل از شهدای عرصه مقاومت، فرصتی برای ارزیابی و بهرهبرداری از ظرفیتهای غنی فرهنگی، مذهبی و تاریخی استان در مسیر توسعه گردشگری استراتژیک بود. هدف از این اقدام، تقویت زیرساختهای گردشگری مذهبی و تاریخی، حفظ و ترویج ارزشهای فرهنگی و دینی و همافزایی میان میراثفرهنگی و فرهنگ بومی استان در چارچوب برنامههای توسعه پایدار است.
دیدار با چندتن از مراجع عظام تقلید و علمای حوزه علمیه قم ، از دیگر برنامههای وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در سفر به قم است.