به گزارش خبرگزاری صداوسیما یازدهمین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا با حضور محمد جعفر قائم پناه، معاون اجرایی رئیس جمهور و شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برگزار و موضوعاتی همچون ارتقای کیفیت سوخت، آلودگی هوای شهر تبریز و نوسازی موتورهای فرسوده در تهران بررسی شد.

در این نشست، نماینده سازمان ملی استاندارد با ارائه گزارشی از پایش کیفیت سوخت در سال ۱۴۰۳ بر ارتقای کیفیت تولید بنزین و گازوئیل مطابق با استانداردهای ملی تاکید کرد.

در پی این گزارش، معاون اجرائی رئیس‌جمهور از وزارت نفت خواست برنامه‌های ارتقای کیفیت سوخت را با اولویت کلان‌شهرها در کارگروه ارائه کند.

وی همچنین تأکید کرد کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و توسعه انرژی‌های پاک در اولویت‌ برنامه های دولت قرار دارد.

از دیگر موضوعات مطرح‌شده در جلسه، طرح جایگزینی ۲۰ هزار موتورسیکلت برقی در استان تهران بود.

نماینده وزارت نفت اعلام کرد تاکنون ۶۵ دستگاه موتورسیکلت برقی به صورت آزمایشی در تهران توزیع شده و از ابتدای مهر، روند واگذاری آن آغاز خواهد شد.

همچنین در بخش دیگری از جلسه، وضعیت آلودگی هوای شهر تبریز و راهکارهای اجرایی برای کنترل آلاینده‌ها در این شهر بررسی شد.