به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ بیش از یکهزار نفر از مردم استان‌های خراسان رضوی و آذربایجان‌غربی از ایثارگران و جانبازان دیروز تا نوجوانان دهه نودی در قالب کاروان راهیان نور با حضور در یادمان شهید کاوه، پیمان خود را با آرمان‌های شهدا تجدید کردند.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی در این همایش گفت: شمال‌غرب کشور همواره صحنه مجاهدت‌ها و ایثارگری‌های رزمندگان بوده و امنیت پایدار امروز، حاصل جانفشانی شهیدان و وفاداری مردمان این خطه است.

سردار محمدحسین رجبی افزود: این پایگاه به دستور سردار سلامی فرمانده کل سپاه، به عنوان مرکز روایتگری مجاهدت‌های رزمندگان انصار و مهاجر بازسازی و برای حضور زائران و علاقمندان آماده شده است تا حماسه‌های رزمندگان اسلام برای نسل‌های آینده ماندگار شود.

سردار رجبی، با بیان اینکه کردستان و آذربایجان‌غربی در تاریخ انقلاب اسلامی همواره سنگر مقاومت و ایستادگی بوده‌اند، تصریح کرد: دشمنان انقلاب از همان روز‌های نخست تلاش کردند با دامن‌زدن به تجزیه‌طلبی و ایجاد ناامنی روند طبیعی توسعه این مناطق را متوقف کنند و مردم وفادار این خطه را از مسیر پیشرفت محروم سازند، اما این توطئه‌ها با هوشیاری ملت و فداکاری شهدا نقش بر آب شد.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی افزود: شهدای لشکر ویژه ۵۵ و رزمندگان شمال‌غرب، با تقدیم جان خود نه تنها امنیت مرز‌ها را تضمین، بلکه اقتدار جمهوری اسلامی ایران را در سطح منطقه و جهان تثبیت کردند و اوج حماسه ملت ایران را در تراز تاریخ اسلام به نمایش گذاشتند.

سردار رجبی، با اشاره به رشادت‌های شهید محمود کاوه گفت: مجاهدت‌های این فرمانده سرافراز و همرزمانش که با تلفیق نیرو‌های بومی و غیربومی تحت عنوان انصار و مجاهد شکل گرفت، نقطه عطفی در تاریخ دفاع مقدس و عامل اصلی برقراری امنیت پایدار در مناطق مرزی کردستان و شمال‌غرب کشور بود.

وی خاطرنشان کرد: امروز امنیت و آرامش این خطه مرهون ایثارگری شهیدانی است که با نثارجان خود فرصت‌های تازه‌ای برای توسعه، پیشرفت و عزت مردم این سرزمین فراهم کردند و راه آنان همچنان چراغ هدایت نسل‌های آینده باقی خواهد ماند.

رئیس مرکز اسلامی مهاباد هم در این مراسم با اشاره به ضرورت انسجام و همگرایی کشور‌های اسلامی در آستانه هفته وحدت گفت: شعار وحدت امت اسلامی برای نجات غزه مظلوم امروز به‌عنوان یکی از محوری‌ترین و اساسی‌ترین چالش‌های جهان اسلام مطرح است و باید با جدیت مورد توجه قرار گیرد.

ماموستا سنار تمرنژاد افزود: جنایات مکرر رژیم صهیونیستی علیه مردم بی‌دفاع غزه، وجدان بشریت را به چالش کشیده ولی با این حال آنچه اکنون مشاهده می‌شود، نبود همگرایی و شکل‌گیری واگرایی میان کشور‌های اسلامی در قبال این فجایع است.

ماموستا تمرنژاد اظهار کرد: انتظار می‌رود امت اسلامی با صف‌آرایی مشترک در برابر این جنایات ایستادگی کند، اما متأسفانه این انسجام به‌طور کامل تحقق نیافته است.

وی، با تأکید بر اینکه همبستگی میان کشور‌های اسلامی یک ضرورت حیاتی است، تصریح کرد: بررسی دقیق دلایل واگرایی‌ها و آسیب‌شناسی آنها، گامی مهم در مسیر شکل‌گیری قدرت واقعی امت اسلامی خواهد بود.

رئیس مرکز اسلامی مهاباد اضافه کرد: سرچشمه اصلی این مشکلات، فاصله گرفتن برخی کشور‌های اسلامی از آموزه‌های اصیل دینی و تعالیم قرآن کریم است.

اجرای نمایش و سرود در وصف مقام والای شهدا از دیگر بخش‌های این آیین بود.