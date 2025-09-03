در شهروند خبرنگار امروز به گلایه‌هایی از مزاحمت شبانه در زیرگذر نوروزیان، بوی نامطبوع جوی آب روستای کوشک و افزایش قطعی برق در ضیاءآباد پرداخته شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، شهروندی از برپایی مخزن آب آشامیدنی در روستای ولی آباد شهرستان بویین زهرا برای ما تصویر ارسال کرده؛ این مخزن با حجم 100 مترمکعب و ارتفاع 25 متر احداث شده است.

یکی از شهروندان قزوینی هم از ایجاد مزاحمت‌های شبانه خودروها هنگام برداشت آب از کانال فاضلاب در نزدیکی زیرگذر نوروزیان گلایه کرده است.

جوی آب روستای کوشک، محلی که می‌بایست طراوت‌بخش باشد، اکنون با بوی نامطبوع آلودگی، آرامش اهالی را سلب کرده و یکی از اهالی این روستا با ارسال پیامی از بخشدار و دهیار خواسته که این مشکل رو حل کنند.

تعدادی از شهروندان ضیاءآبادی هم از افزایش زمان قطعی برق به 4 ساعت در روز و نبود هماهنگی در اعلام زمان خاموشی‌ها گلایه کردند.