به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها عصر چهارشنبه در نود و نهمین اجلاس روسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری در همدان با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره نقش دانشگاه‌ها و مراکز عالی و تاکید ایشان بر اهمیت تولید علم و دانش، تربیت دانشمند و جهت دادن به هر دانش و دانشمند به عنوان کار ویژه دانشگاه‌ها، گفت: جهت دادن به دانش و دانشمند ویژگی و امتیاز دانشگاه‌های جمهوری اسلامی است.

حجت الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه علیه کشورمان افزود: این جنگ و جنگ غزه جلوه حقیقت تمدن غرب با سردمداری آمریکاست که در میانه مذاکرات به کشور ما حمله کردند به کشوری که ۴۶ سال است ایستاده و نمی‌خواهد گوش به فرمان باشد و دانشگاه‌ها و پایگاه‌های نظامی اش در خدمت تحکیم نظام سلطه باشد.

وی همچنین بیان کرد جنگ ۱۲ روزه با موشک‌ها و تجهیزات نظامی جنگ علم بود که دانشمندان و تربیت شدگان مکتب شهدا در بخش‌های علمی و نظامی ما تولید کرده‌اند.

حجت الاسلام والمسلمین رستمی با بیان اینکه آرمانها باید تبدیل به ارزش های مورد مطالبه جوانان شود.افزود: دانشگاه‌ها باید برای تربیت نسل با انگیزه و متعهد به کشور با حفظ اتحاد و انسجام تلاش کنند و به دنبال ادامه راه مسیر نورانی شهیدان و مطالبات رهبری معظم انقلاب باشند.