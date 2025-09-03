پخش زنده
اداره کل هواشناسی اصفهان از سرعت وزش باد و احتمال بارشهای پراکنده طی ۴۸ ساعت پیش رو خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: بر اساس آخرین نقشههای هواشناسی تا روز شنبه هفته آینده از ساعات بعدازظهر و شب، شرایط ناپایداری بهصورت افزایش ابر و وزش باد با سرعت بیشتر رخ میدهد.
مینا معتمدی افزود: در روزهای پنجشنبه و جمعه، احتمال بارشهای خفیف و پراکنده در مناطق مستعد استان وجود دارد.
وی با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت آینده دمای هوا در بیشتر مناطق استان تغییر محسوسی ندارد، گفت: بیشینه و کمینه دمای کلانشهر اصفهان در ساعات پیش رو بین ۳۷ و ۱۸ درجه در نوسان است.
خور و بیابانک با بیشینه دمای ۳۸ درجه بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای ۹ درجه بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان در این مدت خواهند بود.