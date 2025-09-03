به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ دبیر برگزاری و مدیر هنری این رویداد، با اشاره به روند شکل‌گیری «رنگ شهر زندگی» گفت: کارگاه دو روزه اجرای اثر هنری با عنوان «رنگ شهر زندگی» روز‌های ۱۳ و ۱۴ شهریورماه از ساعت ۱۰ صبح تا ۶ عصر در گذر چهارباغ عباسی اصفهان برگزار خواهد شد.

پیام پورفلاح افزود: در این کارگاه، ۲۹ هنرمند در رشته‌های نقاشی، تصویرگری، کاریکاتور و نقاشی‌خط به اجرای زنده آثار خود خواهند پرداخت.

به گفته وی این رویداد فرصتی برای ارتباط مستقیم هنرمندان با مردم در فضای شهری و همچنین انتقال مفاهیم گفتمان شهر زندگی است.

آثار خلق شده در این رویداد هنری پس از به نمایش درآمدن در این برنامه، در آینده نزدیک به صورت کتاب و به همراه موشن گرافیک منتشر خواهد شد.

به عنوان یکی از برنامه‌های جنبی در این کارگاه هنری می‌توان به کارگاه نقاشی کودک اشاره کرد.