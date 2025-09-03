به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ معاون محیط زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی در خصوص سومین جلسه کمیته فنی کارگروه مدیریت پسماند استان در سال ۱۴۰۴ گفت: در این جلسه، طرحی نوآورانه با هدف فرآوری زباله‌های ریجکت‌شده و تولید محصولات زیستی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

موسوی افزود: یکی از چالش‌های اساسی مدیریت پسماند در استان، وجود حجم بالای زباله‌های ریجکت‌شده نظیر لاستیک‌های فرسوده و پلاستیک‌هایی است که قابلیت بازیافت معمول را ندارند و در صورت عدم مدیریت صحیح، موجب آلودگی‌های پایدار زیست‌محیطی می‌شوند.

وی ادامه داد: طرح پیشنهادی ارائه‌شده در این جلسه، احداث کارخانه‌ای با ظرفیت سالانه ۱۰۰۰ تن برای تبدیل این نوع پسماند‌ها به محصولات زیستی قابل استفاده است که علاوه بر کاهش اثرات زیست‌محیطی، به ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی نیز کمک خواهد کرد.

معاون محیط زیست انسانی خاطرنشان کرد: این پروژه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به ارزش ۱۴۰۰۰ میلیارد ریال برنامه‌ریزی شده و در جلسه کمیته فنی تایید و برای تایید نهایی در دستور کار جلسه کارگروه مدیریت پسماند استان قرار گرفت. در صورت تأیید نهایی و صدور مجوز‌های لازم، این طرح در لندفیل ارومیه. لندفیل مشترک مهاباد -میاندوآب و لندفیل خوی اجرایی خواهد شد. این طرح می‌تواند به عنوان یکی از طرح های موفق و الگویی در مدیریت نوین پسماند در سطح استان مطرح شود.

موسوی بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مسئول در تسریع روند کارشناسی و حمایت از طرح‌های زیست‌محیطی تأکید کرد و گفت: اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان با تمام توان از پروژه‌هایی که در راستای کاهش آلودگی و توسعه پایدار گام برمی‌دارند، حمایت می‌کند.