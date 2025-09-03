برنامه‌های «قرارگاه»، با موضوع نمازجمعه قلب فرهنگی شهر و «صف اول»، از شبکه قرآن و شبکه پخش می‌شود. مسابقه «صد»، هم به زودی از شبکه سه پخش خواهد شد.

برنامه‌های «قرارگاه»، «صف اول» و مسابقه «صد»، از قاب تلویزیون

برنامه‌های «قرارگاه»، «صف اول» و مسابقه «صد»، از قاب تلویزیون

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «قرارگاه» امشب با عنوان نماز جمعه قلب فرهنگی شهر از شبکه قرآن و معارف پخش می‌شود.

نماز جمعه از مهم‌ترین شاخصه‌های امت اسلام است که در ابعاد گوناگون جامعه، قابل تامل و بررسی است از همین منظر «قرارگاه» در این برنامه با موضوع نماز جمعه قلب فرهنگی شهر، پخش می‌شود.

در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین نوری، دبیر قرارگاه مسجد - محمدرضا داوری، مسئول ستاد نماز جمعه سربیشه - علی هژیری، مسئول ستاد نماز جمعه بندر سیراف – حجت الاسلام آبیار، مسئول ستاد نماز جمعه شهرستان جهرم و امیر عذیری، مسئول ستاد نماز جمعه شهر قدس، میهمانان برنامه هستند.

مجله تصویری «قرارگاه»، ساعت ۲۱، پخش می‌شود.

مسابقه «صد»، با هدف کشف استعداد‌های دانشی، ارتقاء سطح عمومی اطلاعات و خلق لحظاتی پرنشاط برای مخاطبان، به زودی از شبکه سه پخش می شود.

مسابقه تلویزیونی «صد» رقابتی مهیج در حوزه اطلاعات عمومی است که با ساختاری متفاوت و سرگرم‌کننده، شرکت‌کنندگان را به چالش می‌کشد.

این نوع مسابقه در گونه سرگرمی تلویزیونی است که در آن شرکت کنندگان برای دریافت جوایز با هم رقابت می‌کنند. این مسابقه‌ها معمولاً توسط یک مجری اداره می‌شود که قوانین بازی را توضیح می‌دهد و همچنین در صورت لزوم اظهار نظر می‌کند.

مسابقه «صد»، در ۵ فصل با حضور ۵۰۰ شرکت کننده تهیه و تولید شده است و در هر فصل که ۱۲ قسمت است ۱۰۰ شرکت کننده که آزمون‌های مختلفی را از لحاظ آمادگی و اطلاعات عمومی گذرانده‌اند، با هم رقابت می‌کنند. در پایان هر فصل شرکت کننده‌ای که موفق شده است در مراحل مختلف مسابقه بیشترین امتیاز را بگیرد، به عنوان برنده نهایی انتخاب می‌شود.

هادی حجازی فر اجرای این مسابقه را بر عهده دارد. در این مسابقه، شرکت‌کنندگان باید در حوزه‌هایی متنوع از جمله ورزش، هنر، سینما، تلویزیون، موسیقی، ادبیات، ریاضیات، تاریخ، جغرافیا، زبان‌های خارجی، امور فنی، خانه‌داری، آشپزی و بسیاری موضوعات دیگر، دانسته‌های خود را محک بزنند.

دکور برنامه در فضایی بالغ بر ۱۵۰۰ مترمربع ساخته شده است و شرکت کنندگان دو به دو با هم به رقابت می‌پردازند تا نهایت از میان این ۱۰۰ نفر، یک نفر برگزیده می‌شود.

سئوالات به صورت دیداری، شنیداری و پخش ویدئو روی یک «ویدئو وال» نمایش داده می‌شود و شرکت کنندگان جواب مسابقه را می‌دهند.

در مسابقه «صد»، به تهیه کنندگی محسن نجفی سولاری، ۱۵۰ نفر به عنوان تماشگر حضور دارند و مدت زمان هر مسابقه حدود ۶۰ دقیقه است.

برنامه «صف اول»، امشب ساعت ۲۳:۰۵، با موضوع ستاد امر به معروف و نهی از منکر، کارکردها، برنامه‌ها و دغدغه‌ها، زنده از شبکه خبر پخش می شود.

در این برنامه محمدحسین طاهری سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر، درخصوص موضوع برنامه گفتگو می کند.