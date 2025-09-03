به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در بیستمین جشنواره شهید رجایی جدای از قدردانی از کارکنانی که جهادی در دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه حضور داشتند و همچنین قدردانی از وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح به عنوان دستگاه برتر که در روز برگزاری جشنواره در سالن اجلاس مورد قدردانی قرار گرفتند، سازمان بهزیستی کشور؛ به عنوان دستگاه برتر در بین دستگاه‏‌های گروه سلامت و رفاه اجتماعی، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی؛ به عنوان دستگاه برتر در بین دستگاه‏‌های گروه تولیدی و سازمان زندان‌‏ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور؛ به عنوان دستگاه برتر در بین دستگاه‌‏های گروه عمومی، امنیتی و قضایی به عنوان برگزیدگان بخش اصلی قدردانی شدند.

برگزیدگان در بخش تقدیر‌های موضوعی نیز، شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به عنوان دستگاه برگزیده در موضوع «تحول اداری»، سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی ایران و همچنین باشگاه دانش‌پژوهان جوان به عنوان دستگاه‌های برگزیده در موضوع «اقدام برجسته و تحول آفرین» و در نهایت سازمان مدیریت و برنامه‏‌ریزی استان البرز به عنوان سازمان مدیریت و برنامه‏‌ریزی استان موفق در تحقق مأموریت‏‌ها شایسته قدردانی شدند.