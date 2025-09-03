پخش زنده
امروز: -
دستگاههای اجرایی برگزیده در بیستمین جشنواره شهید رجایی با حضور معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و همچنین مقامات دستگاههای برتر و با حضور رئیس امور مدیریت عملکرد مورد تجلیل قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در بیستمین جشنواره شهید رجایی جدای از قدردانی از کارکنانی که جهادی در دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه حضور داشتند و همچنین قدردانی از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به عنوان دستگاه برتر که در روز برگزاری جشنواره در سالن اجلاس مورد قدردانی قرار گرفتند، سازمان بهزیستی کشور؛ به عنوان دستگاه برتر در بین دستگاههای گروه سلامت و رفاه اجتماعی، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی؛ به عنوان دستگاه برتر در بین دستگاههای گروه تولیدی و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور؛ به عنوان دستگاه برتر در بین دستگاههای گروه عمومی، امنیتی و قضایی به عنوان برگزیدگان بخش اصلی قدردانی شدند.
برگزیدگان در بخش تقدیرهای موضوعی نیز، شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به عنوان دستگاه برگزیده در موضوع «تحول اداری»، سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی ایران و همچنین باشگاه دانشپژوهان جوان به عنوان دستگاههای برگزیده در موضوع «اقدام برجسته و تحول آفرین» و در نهایت سازمان مدیریت و برنامهریزی استان البرز به عنوان سازمان مدیریت و برنامهریزی استان موفق در تحقق مأموریتها شایسته قدردانی شدند.