به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، موسوی صانع همچنین از اجرای طرح نشان دار کردن مالیات برای دومین سال متوالی خبر داد که به مودیان امکان می دهد در پروژه های عمرانی و عام المنفعه مشارکت کنند.

استان قزوین در سال گذشته با وصول 17هزار و 400 میلیارد تومان درآمد از پیش بینی ها سبقت گرفت و رشد 40 درصدی در پرداخت ارزش افزوده به شهرداری ها و دهیاری ها تجربه کرد.

این استان همچنین در خط مقدم مبارزه با فرار مالیاتی قرار دارد.

مدیرکل امور مالیاتی در پایان از ارائه تخفیفات ویژه در صورت پرداخت به موقع مالیات خبر داد.