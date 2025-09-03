پخش زنده
استاندار گلستان از ۴ والیبالیست گلستانی افتخار آفرین در مسابقات جهانی والیبال زیر ۲۱ سال، قدر دانی کرد.
تیم ملی والیبال جوانان ایران در مسابقات قهرمانی جهان برای دومین بار در فینال، ایتالیا را شکست داد و بر بام والیبال جوانان دنیا ایستاد.
عمران کوکجیلی، طاها بهبودنیا، آرمین قلیچنیازی و مرتضی طباطبایی چهار بازیکن جوان استان مان هستند که در این رقابتها تیم ملی والیبال جوانان را همراهی کردند.
در این رقابتها طاها بهبودنیا از گلستان به همراه پاردو ماتی از ایتالیا بهترین مدافع میانی معرفی شدند.
همچنین عمران کوکجیلی بهترین پاسور و سیدمرتضی طباطبایی به عنوان بهترین لیبرو دست یافتند.