به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ تمرچین، روستایی که هرچند در دوران دفاع مقدس بار‌ها موردتجاوز رژیم بعث عراق قرار گرفت، اما حالا به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی و امنیت پایدار چراغ امید وآبادانی در آن روشن شده است.

این بارکلنگ افتتاح بر زمینی خورد که روزگاری صحنه رشادت دلیرمردان ایرانی در مبارزه با تجاوز نظامی رژیم بعث عراق بود.

لقمان خسروپور، فرماندار شهرستان پیرانشهر گفت: این روستا زمان جنگ تحمیلی چند بار مورد تجاوز نیرو‌های بعث عراق قرارگرفت، اما اهالی روستا درکنار رزمندگان اجازه ندادند یک وجب از این خاک به دست دشمن بیافتد.

روستای تمرچین در آن زمان ۳۰ خانوار بود و جوانان روستا زندگی شهرنشینی رو ترجیح دادند و به دلیل کوچ اهالی به شهر تنها ۱۰ خانوار از این روستا مانده‌اند.

اماحالا به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تأمین کنندگان امنیت کشور چراغ امید و آبادانی در این روستا روشن شده است.

شهرستان پیرانشهر دارای ۱۱۰ روستا در بخش مرکزی و لاجان است که تأمین امکانات لازم در دور افتاده وکوهستانی‌ترین نقاط روستایی مهاجرت از شهر به روستا را به دنبال داشته است.