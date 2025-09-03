به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار مه‌ولات گفت: مرحله نخست طرح نهضت آسفالت معابر روستایی این شهرستان با اجرای بیش از ۲۴ هزار مترمربع آسفالت و اعتباری افزون بر ۸۱ میلیارد ریال به پایان رسید.

ریحانه شریعتی‌ اصل امروز در حاشیه بازدید از مراحل چگونگی انجام آسفالت معابر این شهرستان افزود: این طرح در پنج روستای « میاندهی، احمدآباد، خیرآباد، آلی و زرنوخ » اجرا شد.

وی اضافه کرد: در این مرحله، ۹ هزار متر آسفالت در روستای میاندهی، سه هزار و ۵۰۰ متر در احمدآباد، پنج هزار متر در خیرآباد، سه هزار متر در آلی و سه هزار و ۷۵۰ متر آسفالت نیز در روستای زرنوخ اجرا شد.

شریعتی‌ ادامه داد: مه‌ولات نخستین شهرستان استان خراسان رضوی است که موفق به جذب، اجرا و اتمام مرحله نخست نهضت آسفالت معابر روستایی شده و تحقق این طرح حاصل همکاری فرمانداری، نماینده مردم در مجلس و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است.

شهرستان مه‌ولات با ۵۷ هزار نفر جمعیت و مرکزیت فیض‌آباد در ۲۰۷ کیلومتری مشهد واقع است.