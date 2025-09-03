رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: تمرکز بر صنایع‌دستی و گردشگری، کلید رونق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علی‌اصغر شالبافیان در جلسه‌ای تخصصی با حضور معاون اقتصادی وزیر کشور و معاونین اقتصادی استانداری‌های سراسر کشور، با تأکید بر نقش کلیدی صنایع‌دستی و گردشگری در توسعه اقتصادی پایدار، بر استفاده حداکثری از مشوق‌ها و منابع قانونی برای رونق سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها تأکید کرد.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی، ، ضمن تشریح مشوق‌های قانونی حوزه گردشگری، بر بهره‌گیری از تاسیسات ترکیبی، معافیت واردات تجهیزات گردشگری، تغییر کاربری اراضی گردشگری و سایر مشوق‌های سرمایه‌گذاری تاکید کرد.

شالبافیان افزود : با توجه به اهمیت اجرای دقیق تبصره‌های ۲، ۱۵ و ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۴، انتظار می‌رود معاونین اقتصادی استانداران حداکثر تلاش خود را برای تخصیص بهینه این منابع به کار گیرند. به ویژه، حداقل ۲۰ درصد از اعتبارات استانی تبصره ۱۵ باید به‌طور مشخص در حوزه‌های اولویت‌دار گردشگری و صنایع دستی اختصاص یابد.

وی گفت : حمایت هدفمند از صنایع‌دستی و گردشگری نه تنها موجب ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و توسعه اقتصادی منطقه‌ای می‌شود، بلکه ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را به صورت چشمگیر افزایش خواهد داد.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تأکید بر ضرورت استمرار جلسات هماهنگی و پیگیری مستمر تخصیص اعتبارات، از معاونین اقتصادی استانداری‌ها خواست با نگاه راهبردی و علمی، زمینه تحقق اهداف توسعه‌ای و تقویت بخش‌های مولد اقتصاد را فراهم کنند.