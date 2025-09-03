پخش زنده
امروز: -
برنامه اذان گاهی «اذان سسی»سیمای آذربایجان غربی به مناسبت هفته وحدت؛ به موضوع امام مهدی (عج)محور وحدت جهان اسلام پرداخته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ برنامه اذان گاهی «اذان سسی» برای آغاز هفته وحدت؛ موضوع امام مهدی (عج)محور وحدت جهان اسلام را انتخاب و درباره آن با کارشناس برنامه به گفتوگو نشسته است.
جمعه ۱۴ شهریور، همزمان با میلاد پیامبر اکرم (ص) به روایت اهل سنت و آغاز هفته وحدت، برنامه اذان سَسی موضوع «امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف محور وحدت جهان اسلام» را مبنای کار خود قرار داده و نظر حجت الاسلام مهدی ولی زاده، کارشناس مذهبی را درباره آن جویا میشود.
در بخش «بیردامجی معرفت» حجتالاسلاموالمسلمین عسگر دیرباز، نماینده مردم استان آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری در خصوص وحدت زیربنای ماندگاری جامعه اسلامی نکاتی را بیان خواهد کرد. در بخش «وارلیق» نیز میلاد حافظ از شاعران جوان استان اشعاری با مضمون وحدت و گرامی داشت میلاد پیامبر مهربانیها خواهد داشت.
برنامه اذان سسی به تهیهکنندگی داود سلیمانپور و اجرای محمدامین قاسمی، برنامه اذان گاهی صداوسیمای آذربایجان غربی است که ۳۰ دقیقه قبل از لحظات ملکوتی اذان ظهر با بخشهای متنوعی، چون گفتوگو با کارشناس مذهبی، بیردامجی معرفت و وارلیق تقدیم نگاه مخاطبان استانی میشود.