نمایندگان شیراز و فسا در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود بر ضرورت حفظ اتحاد جامعه، رفع مشکلات نهضت ملی مسکن و بهبود وضعیت فرهنگیان تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، روح‌الله نجابت، نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود گفت: مهم‌ترین رمز پیروزی در دفاع مقدس ۱۲ روزه مقابل رژیم صهیونیستی، ایستادگی مردم بود و امروز وظیفه همه ماست که اتحاد مقدسی را که در جامعه شکل گرفته است، حفظ کنیم.

حسنعلی محمدی، نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی نیز در نطق میان دستور بر لزوم ورود جدی دولت به رفع چالش‌های نهضت ملی مسکن، ساماندهی نیرو‌های شرکتی، بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان و تکمیل طرح‌های زیربنایی شهرستان فسا تأکید کرد.