به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکزمهاباد؛ مرحله استانی مسابقات رفاقت مهر هلال‌احمر با حضور داوطلبان شهر‌های جنوب آذربایجان‌غربی در مهاباد برگزار شد.

در این رقابتها، دانش‌آموزان و جوانان عضو کانون‌های هلال‌احمر در رشته‌های مختلف امداد و نجات و اسکان اضطراری، به رقابت پرداختند.

مریم دیلمقانی، رئیس اداره دانش آموزی معاونت امورجوانان هلال احمرآذربایجان‌غربی گفت: داوطلبان در هشت آیتم آزمون کتبی، حمل مصدوم، پانسمان و بانداژ و آتل و اسکان اضطراری آزمون انجام می‌دهند.

کارشناس جمعیت هلال احمرآذربایجان‌غربی هم گفت: سی ویکمین دوره مسابقات رفاقت مهر هر ساله انجام می‌شود و امروز در سومین روز برگزاری ۱۸ نفر با هم رقابت کردند.

آرش کریمی افزود: در این مسابقات داوطلبانی از ۹ شهرستان استان شرکت داشتند.

مسابقات رفاقت مهر هلال‌احمر با هدف ارتقای سطح آمادگی دانش‌آموزان و جوانان در برابر حوادث، آموزش و تمرین مهارت‌های امدادی و همچنین گسترش فرهنگ نوع‌دوستی، ایثار و همکاری گروهی برگزار می‌شود.

خبرنگار: سیران پاکسار