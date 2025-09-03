پخش زنده
سطح آمادگی دانشآموزان و جوانان در برابر حوادث با مسابقات رفاقت مهر هلالاحمر ارتقا مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکزمهاباد؛ مرحله استانی مسابقات رفاقت مهر هلالاحمر با حضور داوطلبان شهرهای جنوب آذربایجانغربی در مهاباد برگزار شد.
در این رقابتها، دانشآموزان و جوانان عضو کانونهای هلالاحمر در رشتههای مختلف امداد و نجات و اسکان اضطراری، به رقابت پرداختند.
مریم دیلمقانی، رئیس اداره دانش آموزی معاونت امورجوانان هلال احمرآذربایجانغربی گفت: داوطلبان در هشت آیتم آزمون کتبی، حمل مصدوم، پانسمان و بانداژ و آتل و اسکان اضطراری آزمون انجام میدهند.
کارشناس جمعیت هلال احمرآذربایجانغربی هم گفت: سی ویکمین دوره مسابقات رفاقت مهر هر ساله انجام میشود و امروز در سومین روز برگزاری ۱۸ نفر با هم رقابت کردند.
آرش کریمی افزود: در این مسابقات داوطلبانی از ۹ شهرستان استان شرکت داشتند.
مسابقات رفاقت مهر هلالاحمر با هدف ارتقای سطح آمادگی دانشآموزان و جوانان در برابر حوادث، آموزش و تمرین مهارتهای امدادی و همچنین گسترش فرهنگ نوعدوستی، ایثار و همکاری گروهی برگزار میشود.
خبرنگار: سیران پاکسار