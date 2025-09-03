پخش زنده
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: دانشگاه باید اول برای اقتصاد خود میز اقتصاد را تشکیل دهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حسین سیمایی صراف عصر چهارشنبه در نود و نهمین اجلاس روسای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور به میزبانی همدان افزود: هوش مصنوعی یک واقعیت است و امر شعاری نیست پزشکی را تسخیر، فرهنگ و دولتها را احاطه میکند و آموزش را در عصر هوش مصنوعی به اینگونه نمیتوان ادامه داد.
وی گفت: دانشگاه هوشمند دانشگاهی است که آموزش آن هوشمند باشد و کلاسهای هوشمند داشته باشد در رتبه بندی ارتقا مییابد.
سیمایی تاکید کرد: نمیتوان به بهانه کمبود سرمایه گذاری وارد این عرصهها نشویم چرا که هوش مصنوعی باعث بهبود زندگی بشر خواهد شد.
سیمایی صراف اضافه کرد: زودتر به استقبال برویم که این موضوع مستلزم آموزشهای تخصصی است و هرکسی در حوزه خود به این موضوع مهم توجه کند.
وی در ادامه تاکید کرد: باید برای ارتقای جایگاه در علم در کشور تجدید عهد کنیم.
وزیر علوم تحقیقات و فناوری افزود: شهید مهدی جمشیدی دانشجوی دکتری دانشگاه بوعلی در حوزه علم و حوزه نظامی خدمت میکردند که پس از شهادت مشخص میشود ایشان در حوزه دفاع فعالیت داشتند.
وی ادامه داد: یکی از عوامل مهم افتخارات ما در دفاع مقدس ۱۲ روزه حاصل تلاشهای دانشمندان بوده که خود را در عرصه جنگ نشان داد و اینجاست که نقش دانشگاه در بزنگاههای تاریخ ایران را میبینیم و قدر میدانیم.
وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت: یکی از دغدغههای ایران در جنبش مشروطه توسعه ایران بوده است، راه حلی که برای موفقیت ایران به نتیجه رسید توسعه علمی بود و راه حل اساسی برای زندگی بهتر و شرافتمندانه راه حلی است که علم در اختیار بشر قرار میدهد.
سیمایی صراف بیان کرد: از ابتدای کار اعلام کردیم مبنای کار ما برنامه توسعه هفتم است و این نقشه راه است و ما در ابتدا برنامه اجرایی را تدوین و ابلاغ کردیم.
وی اضافه کرد: اگر اقتصاد در مرتبه و حوزه دانش بنیان رتبه خوبی ندارد قانون گذار برنامههایی تدوین کرده که باید توسط دانشگاه به اجرا برسد.
وزیر علوم تحقیقات و فناوری با بیان اینکه سال دوم در دولت بهترین سال خدمت رسانی است، افزود: سال سوم باید کارهای سال دوم پیگیری شود، روسای دانشگاهها امسال را خیلی جدی بگیرند و به دنبال پیگیری و اجرا باشند.
وی با بیان اینکه کیفیت آموزش عالی تا اندازهای کاهش یافته و باید به سمت کیفیت پیش برویم، گفت: یک استاد متعهد و مربی کسی است که در دوره کارشناسی درسهای مهم را بدهد بهترین استاد دو درس را متعهد بود خود انجام دهد و با دانشجویان گفت وگوی علمی میکرد که این موارد به آموزش هیجان میداد.
وزیر علوم تحقیقات و فناوری عنوان کرد: فناوریهای جدید آمده است به آموزش سرعت بدهد و برخی دروس را منسوخ کند.
وی تاکید کرد: کشور در منابع دانشگاه با مشکل مواجه شده است دانشگاه باید اول برای اقتصاد خود میز اقتصاد را تشکیل دهد.
سیمایی صراف گفت: میز اقتصاد در وزارتخانه تشکیل شد و فرصتهای زیادی برای جذب منابع و اقتصاد وجود دارد و در این راستا با هلدینگ بانک پاسارگاد برای نوسازی برخی دانشگاهها برای ایجاد هزار خوابگاه دانشجویی قرارداد منعقد شد.
وی با بیان اینکه روسای دانشگاهها با استانداران هماهنگ باشند و در شورای اداری از منابع استفاده کنند افزود: خیرین بدانند کار خیر مهمتر از منبع و این فرهنگ ایثار است و این در حالی است که در دنیا میلیاردها دلار کار خیر برای یک دانشگاه میکنند، اما ما به خیرین کم توجه بودیم و از آنها کمک نخواستیم.
وزیر علوم تحقیقات و فناوری با بیان اینکه دانشجو به دانشگاه میآید و یک فرهنگ را میآموزد و دانشگاه باید فرهیختگی و دانشجوی با اخلاق تربیت کند افزود: دانشجویان هر کدام با ذهنی مملو از مسأله سال تحصیلی را شروع میکنند.
سیمایی صراف گفت: اقتصاد به خانوار فشار میآورد و برخی با مشکلات اقتصادی یا غم از دست دادن عزیزان خود سال تحصیلی را آغاز میکنند هیچگونه تنشی در دانشگاه نباید باشد کم لطفی و بی حوصلگی نکنیم.
وی ادامه داد: وظیفه ما این است مسئولیت مستقیم به عهده بگیریم و فروتن باشیم و جلب رضایت مردم یکی از گزارشهای است که باید به رییس جمهور بدهیم.
وی تاکید کرد: باید به سمت افکار عمومی و جلب رضایت فرزندان خود در دانشگاهها برویم.
وزیر علوم تحقیقات و فناوری تاکید کرد: دانشگاهها از نظر توجه به ورزشهای همگانی و ورزشهای قهرمانی و ارایه خدمات هوشمند یک شاخص خواهد بود.
وی افزود: سکوی خدمات هوشمند راه اندازی کنیم و این موضوع نیازمند همکاری روسای دانشگاهها است چرا که حکمرانی مبتنی بر دادهها حکمرانی درستی است.