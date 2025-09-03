به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری در مراسم تجلیل از مدال آوران و دارندگان رتبه برتر کنکور از خراسان رضوی گفت: دغدغه شما نسبت به وضعیت دانش آموزان محروم کشور ارزشمند و قابل ستایش است.

علی آقا محمدی عصر امروز در مراسم تجلیل از دارندگان رتبه‌ های برتر کنکور و مدال آوران المپیادهای علمی جهان خطاب به آنان افزود: این ارزشمند است که شما به عنوان نخبگان، دغدغه همنوعان خود را دارید و از دانش‌ آموزان محرومی سخن می‌ گویید که با استعداد هستند و به دلیل محرومیت، استعداد آنان به هدر می‌ رود و خود را در مقابل آنان مسئول می‌ دانید.

وی به مساله خودشناسی و مسئولیت پذیری هر انسان اشاره و بیان کرد: هر فردی که ابتدا خود را بشناسد و وظیفه خود را درک کند و سپس روح خدا را در درون خود پیدا کند، قادر است به هر آنچه می‌ خواهد دست یابد.

رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری افزود: اگر هر فرد بداند که چه هدفی در دنیا دارد و برای آن تلاش کند، به طور قطع به آن خواهد رسید.

آقامحمدی خطاب به نخبگان و مدال آوران گفت: شما تا اینجای مسیر را آمده‌ اید و موفق بوده‌ اید، بقیه مسیر را نیز می‌ توانید با تفکر، اندیشه، تلاش و شجاعت طی کنید.

افتخار آفرینی دانش آموزان مایه مباهات است

استاندار خراسان رضوی نیز افتخارآفرینی دانش آموزان را مایه مباهات استان دانست و گفت: سرعت تحولات بسیار زیاد است و اداره کشور در آینده، به دست نسل جوان امروز خواهد افتاد، بنابراین امروز شما باید برای آینده کشور همانطور که تاکنون بودید، آماده باشید.

غلامحسین مظفری با اشاره به دغدغه‌ های جوانان در زمینه عدالت آموزشی نیز گفت: این‌ که بخش زیادی از پذیرفته‌ شدگان رتبه‌ های برتر کنکور از استان تهران هستند و سهم استان‌های دیگر بسیار کمتر است، نشان می‌ دهد که نظام آموزشی نیازمند بازنگری جدی است.

وی تاکید کرد: باید فرصت‌ ها و امکانات آموزشی به گونه‌ ای فراهم شود که استعدادهای موجود در سراسر کشور دیده شوند.

استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: در بسیاری از موضوعات، به‌ جای اصلاح ریشه‌ ای تنها صورت‌ مساله پاک شده است و این مهم عدالت آموزشی را دچار مشکل کرده است.

به گفته وی، در شرایط کنونی طرح‌ های زیربنایی مانند طرح «۲۰۲۰ محله» در حال اجرا است که می‌ تواند زمینه‌ ساز ارتقا و توانمندسازی در حوزه‌ های مختلف باشد.

مظفری از جوانان نخبه حاضر در این نشست خواست تا در کنار این ایده‌ ها قرار بگیرند و نقش‌ آفرینی کنند چرا که ایران نیازمند آبادانی در همه عرصه‌ ها است و سرمایه اصلی آن شما جوانان هستید.

وی پیشنهاد داد که همه نخبگان خراسانی، حتی آنان که در دانشگاه‌ ها و مراکز علمی تهران یا سایر نقاط حضور دارند، در قالب خانه خراسان گرد هم بیایند و برای توسعه و آبادانی استان ایده بدهند و تلاش کنند.

در پایان این مراسم از دارندگان هفت رتبه برتر کنکور در گروه‌ های آزمایشی مختلف و پنج مدال‌ آور المپیادهای جهانی شامل مدال‌ های طلا، نقره و برنز از خراسان رضوی تجلیل شد.

همچنین سه نفر از مدیران برجسته مدارس استان که نقش مؤثری در تربیت این دانش‌ آموزان داشته‌ اند نیز مورد تجلیل قرار گرفتند.

این دانش‌ آموزان به عنوان دستیاران اتاق اندیشه‌ ورزی خراسان رضوی نیز انتخاب شدند تا بتوانند با مشارکت در برنامه‌ های توسعه‌ ای استان، نقش فعالی در ارتقای ظرفیت‌ های علمی و اجتماعی ایفا کنند.