اعلام اسامی دعوتشدگان به اردوی تیم دوچرخهسواری استقامت نوجوانان
کادر فنی تیم دوچرخهسواری استقامت نوجوانان، اسامی رکابزنان دعوت شده (دختران و پسران) به اردوی تیم را اعلام کرد.
اسامی ورزشکاران حاضر در این اردو به شرح زیر است؛
دختران؛
ناروین زینالی – آذربایجان شرقی
النا ناصری ملکی – آذربایجان شرقی
رها باجلان – قزوین
پسران؛
علی جهانبانیان – آذربایجان شرقی
امیرعباس صادقی – آذربایجان شرقی
حسام حیدری – خراسان جنوبی
علیرضا حقی «مربی»، داریوش محمدزاده «مربی»، ریحانه طالبی «مربی»، احد شریفزاده «سرپرست آقایان» و لیلا قیصری «سرپرست بانوان»، اعضای کادر فنی و سرپرستی این اردو را تشکیل میدهند.