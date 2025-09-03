به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، کمیته مسابقات فدراسیون هندبال اعلام کرد؛ مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی بانوان کشور از ۲۰ شهریور به میزبانی نوشهر در استان مازندران آغاز می‌شود.

دوازده تیم آراتایل اصفهان، آذرخش سرخون بندرعباس، برسام زنجان، برزین ۱ و ۲ مشهد، دکتر مانسا تهران، لوازم اداری شاکر ارومیه، نواندیشان نوشهر، نوین گیلان، هندبال نوشهر، هندبال کیش و هندبال قزوین در این دوره از مسابقات حضور دارند.

مسابقات هندبال ساحلی بانوان کشور ۲۳ شهریور با معرفی قهرمان به کار خود پایان می‌دهد.