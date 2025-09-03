پخش زنده
نماینده ولی فقیه در استان همدان گفت: در دانشگاهها نیازمند تربیت انسانهای متخصص و اخلاق مدار هستیم که علم آنها در خدمت وبرای آسایش بشر قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، نماینده ولی فقیه در استان عصر چهارشنبه در نود و نهمین اجلاس روسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری در همدان با تاکید بر توجه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به کاربردی کردن پژوهشها برای گره گشایی از مسائل و مشکلات کشور، گفت: باید برای توسعه کرسیهای آزاداندیشی طبق نظر رهبر معظم انقلاب و ایجاد فضای گفتوگو و مناظره برای دانشجویان و اسنادان که هنوز جایگاه خود را نیافته بیشتر تلاش شود.
حجت الاسلام والمسلمین شعبانی موثقی تعصب به برخی علوم به ویژه علوم غربی در حوزه علوم انسانی را یکی از مشکلات نظام دانشگاهی بیان کرد و افزود: ریشه تحولات اجتماعی که میتواند سایر علوم را هم راهبری کند، علوم اجتماعی است که باید به آن توجه شود.
وی حفاطت از منزلت علم و توجه به آن برای توسعه عقلانیت در جامعه را مهمترین رسالت وزارت علوم بیان و خاطر نشان کرد: ما در دانشگاهها نیازمند تربیت انسانهای متخصص با درک اخلاق و وجدان هستیم که علم آنها در خدمت وبرای آسایش بشر قرار گیرد.
استاندار همدان هم با بیان طرفیتهای استان در بخشهای مختلف به ویژه در بخشهای علمی با۷۵ شرکت دانش بنیان و شتاب دهندههای تخصصی در فناوری و هوش مصنوعی گفت: این استان میتواند در زمینه صادرات خدمات دانش بنیان ،انرژیهای پاک و هوش مصنوعی در حوزه غرب کشور نقش ایفا کند.
حمید ملا نوری شمسی افزود: این استان با صادرات به۱۴ کشور و جذب سرمایه گذاری ۱۵۰۰ میلیارد تومانی داخلی و ۱۸۰ میلیون دلاری خارجی بر توسعه هوش مصنوعی انرژیهای تجدید پذیر و فعالیتهای سلات محور متمرکز شده است.