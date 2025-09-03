پخش زنده
آژانس بینالمللی انرژی اتمی در گزارشی محرمانه برای اعضای شورای حکام ادعا کرد: ذخایر اورانیوم غنیشده در ایران با غلظت ۶۰ درصد افزایش یافته و به بیش از ۴۴۰ کیلوگرم رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، آژانس بین المللی انرژی اتمی در این سند که به رویت خبرگزاری آسوشیتدپرس رسیده، ادعا کرده که ایران تا تاریخ ۱۳ ژوئن (۲۳ خرداد)، ۴۴۰.۹ کیلوگرم اورانیوم غنیشده تا سطح ۶۰ درصد در اختیار داشته است که در مقایسه با گزارش قبلی آژانس در ماه مه، افزایش ۳۲.۳ کیلوگرمی نشان میدهد.
آژانس اعلام کرده این برآورد «بر پایه اطلاعات ارائهشده از سوی ایران، فعالیتهای راستیآزمایی آژانس بین ۱۷ مه (۲۷ اردیبهشت) تا ۱۲ ژوئن (۲۲ خرداد) و همچنین تخمینهای مبتنی بر عملکرد گذشته تأسیسات مربوطه» صورت گرفته است.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که مجموع ذخایر اورانیوم غنیشده ایران تا تاریخ ۱۳ ژوئن، ۹ هزار و ۸۷۴.۹ کیلوگرم بوده که نسبت به ماه مه، ۶۲۷.۳ کیلوگرم افزایش نشان میدهد.
با این حال، آژانس اذعان کرده که از ۱۳ ژوئن به بعد «به دلیل شرایط امنیتی، قادر به انجام فعالیتهای میدانی لازم برای جمعآوری و راستیآزمایی اطلاعات مربوط به تغییرات ذخایر نبوده است».
در بخش دیگری از این گزارش، آژانس نسبت به تصمیم مشروع تهران برای تعلیق همکاری با این نهاد ابراز تاسف کرده و مدعی شده است که طی این دوره «آژانس تداوم دانش خود را نسبت به موجودی مواد هستهای در ایران، شامل اورانیوم با غنای پایین و بالا، از دست داده است» و این مسئله نیازمند رسیدگی فوری است.
آژانس همچنین ادعا کرده است که پس از آغاز حملات نظامی به چند تأسیسات هستهای ایران، فعالیتهای میدانی را برای «دلایل ایمنی» متوقف کرده و این موضوع با موافقت ایران انجام گرفته است.
این نهاد همچنین با تکرار ادعاهای سیاسی درباره برنامه صلحآمیز هستهای کشورمان مدعی شده است که «در طول این دوره گزارشی، هیچگونه تعاملی میان ایران و آژانس درباره مسائل پادمانی حلنشده صورت نگرفته است».
این گزارش در حالی منتشر میشود که بر اساس برنامه اعلام شده، نشست آتی شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی دوشنبه هفته آینده (۱۷ شهریور) در وین برگزار خواهد شد و موضوع هستهای ایران طبق جلسات پیشین در دستور کار شورا قرار دارد.
ایران همواره اعلام کرده است که به تعهدات پادمانی خود پایبند بوده و غنیسازی اورانیوم، در چارچوب حقوق صلحآمیز هستهای کشور و با اهداف غیرنظامی و مطابق با نیازهای صنعتی و پزشکی انجام میشود.