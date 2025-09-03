به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بدینوسیله به اطلاع می‌رساند splus.ir/qazahrm، شرط سنی ایثارگران متقاضی شرکت در آزمون جذب عمومی تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۴ حذف گردید و مجدداً مهلت ثبت نام در این آزمون تمدید شد.

همچنین نظر به درخواست‌های مکرر شماری از داوطلبان به منظور مساعدت و فراهم نمودن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از داوطلبان واجد شرایط ثبت نام جذب عمومی تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۴ که در بازه زمانی مقرر برای ثبت‌نام اقدام ننموده‌اند، مقرر گردید فرصتی ایجاد شود تا بتوانند تا از روز پنجشنبه ۱۳ شهریور ماه تا پایان روز یکشنبه ۱۶ شهریور ماه با مراجعه درگاه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی www.hrtc.ir نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.

به داوطلبان توصیه می‌شود با توجه به حجم بالای مراجعه در ساعات پایانی، فرایند ثبت نام splus.ir/qazahrm را هرچه سریعتر به اتمام رسانند و از موکول کردن ثبت نام به ساعات پایانی خودداری کنند.

جزییات بیشتر در سایت رسمی معاونت منابع انسانی قوه قضاییه به آدرس: https://qazahrm.eadl.ir/news/articles/articleType/ArticleView/articleId/۱۱۳۷۷