به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مانی رحمانی قایقران مهابادی امروز پس از بازگشت از مسابقات روئینگ جوانان آسیایی چین در زادگاهش مهاباد مورد استقبال پرشور ورزشکاران و مردم ورزش دوست مهاباد قرار گرفت.

مانی رحمانی، در رقابت‌های آسیایی روئینگ در بخش دو نفره این مسابقات به همراه بهزاد لگاری‌نژاد، با ثبت زمان ۶ دقیقه و۲۶ ثانیه و۴۶ صدم ثانیه، پس از نماینده چین تایپه در جایگاه دوم قرارگرفت.

هدایت تیم ملی جوانان ایران را طاهرکبوتری از مهابادی برعهده داشت.

رقابت‌های قهرمانی روئینگ جوانان آسیا در شهر شنیانگ چین برگزار شد.