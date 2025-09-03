فرمانده انتظامی اشنویه از دستگیری سارق و وخرده فروش مواد مخدر و ۲ نفر معتاد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سرهنگ علی توکلی گفت: در تداوم و ارتقای طرح‌های امنیت محله محور، آرامش و امنیت اجتماعی با اشراف اطلاعاتی مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان اشنویه در اجرای چندین مرحله عملیات ضربتی، ۲ نفر خرده فروش مواد مخدر و ۲ نفر معتاد دستگیر شدند.

وی افزود:در پی وقوع چندین فقره سرقت در سطح حوزه استحفاظی رسیدگی پرونده در دستور کار ماموران انتظامی و پلیس آگاهی شهرستان اشنویه قرار گرفت که موفق به دستگیری سارق حرفه‌ای که اقدام به چندین فقره سرقت گردیده بود شدند.

سرهنگ توکلی اظهار داشت: پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه محترم قضائی معرفی شد.

وی افزود: امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است و شهروندان محترم هر گونه موارد مشکوک را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع رسانی نمایند.