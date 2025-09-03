پخش زنده
با هدف گرامیداشت روز بهورز از زحمات شبانه روزی بهورز روستای سنگان تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در گرامیداشت روز بهورز با حضور فرماندار اشنویه، بخشدار مرکزی، مدیر شبکه بهداشت و درمان از زحمات شبانه روزی بهورز روستای سنگان تجلیل شد.
فرماندار اشنویه در این آیین اظهار داشت: بهورزان با حضور مستمر و ملموس در خانههای بهداشت، سلامت و امنیت را به دور افتادهترین مناطق کشور برده و عدالت بهداشتی و درمانی را در این مناطق تحقق بخشیدهاند.
سید علی ترابی خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در حوزه بهداشت و درمان را قابل ستایش دانست و افزود: به برکت نظام اسلامی، شاهد اتفاقات بسیار خوبی در حوزه بهداشت و درمان در کشور هستیم.