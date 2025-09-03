به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ جلسه کارگروه تخصصی اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده شازند با حضور جمعی از اعضاء برگزار شد.

جشن آغاز امامت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف با حضور مردم در شهرستان کمیجان برگزار شد.

جان باختن ۳ نفر در حادثه رانندگی محور بیات - نوبران

رئیس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی ساوه گفت: این حادثه شب گذشته در محور بیات - نوبران اتفاق افتاد که بر اثر برخورد یک دستگاه پژو ۲۰۶ با تیر چراغ برق در ابتدای روستای خانقاه سه نفر در دم جان سپردند.

کارگروه فرهنگی اجتماعی شهرستان کمیجان با حضور رؤسای ادارات با هدف برنامه ریزی برای برگزاری مراسم ۱۷ ربیع تصمیم گیری شد.