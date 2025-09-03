کرمانشاه، میزبان لیگ کشوری مکعب روبیک
دومین دوره لیگ کشوری مکعب روبیک ایران پنجشنبه ۲۷ شهریور به میزبانی کرمانشاه برگزار میشود.
در این رویداد نفرات برگزیده و اعزامی استانها در دو ماده مکعب ۲x۲x۲ و مکعب روبیک ۳x۳x۳ در دو گروه آقایان و خانمها به صورت مجزا با هم به رقابت می پردازند.
دور نخست لیگ کشوری شهریور ۱۴۰۳ در مجموعه ایران مال برگزار شد که در رده آقایان، سروش حسینی از استان البرز مقاوم اول را کسب کرد و محمد یاهویی از خراسان رضوی دوم و امیرعلی نیرومند از استان یزد سوم شدند. همچنین در رده بانوان بهار احسانی و لیلا نورالهی از استان تهران اول و دوم شدند و مهدیه موسایی از استان قم مقام سوم را کسب کرد.
مجید احتشام، رئیس انجمن بازیهای فکری گفت: نخستین دوره مسابقات لیگ کشوری شهریور ۱۴۰۳ در تهران فقط در ماده مکعب روبیک برگزار شده بود، اما در این دور از مسابقات، نمایندگان استانها در دو ماده مکعب ۲ در ۲ و مکعب ۳ در ۳ با هم به رقابت میپردازند.