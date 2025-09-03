به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز مبادله ارز و طلای ایران اعلام کرد: در پیش‌فروش انواع سکه ضرب سال ۸۶ که هفته آینده در این مرکز برگزار می‌شود، قیمت مقطوع سکه تمام، معادل ۸۳۲ میلیون و ۲۲۴ هزار و ۹۳۲ ریال، نیم سکه به قیمت مقطوع ۴۴۱ میلیون و ۱۹۵ هزار و ۴۲۵ ریال و ربع‌سکه طلا ۲۵۷ میلیون و۷۵۸ هزار و ۶۱۷ ریال پیش فروش خواهد شد.

طبق اعلام مرکز مبادله این قیمت‌ها قطعی است. زمان برگزاری پیش فروش دوشنبه ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۴ است و زمان واریز وجه از ساعت ۸ روز پنج شنبه مورخ ۱۳ شهریور ماه تا ساعت ۱۰ روز دوشنبه ۱۷ شهریورماه خواهد بود. موعد تحویل این سکه‌ها ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ است.